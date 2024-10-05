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1 копейка 1984 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1984 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1984 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1984
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1984 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе AURORA за 13500 RUB. Торги состоялись 25 июля 2024.

Сохранность
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Россия 1 копейка 1984 на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность PL67 NGC
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Россия 1 копейка 1984 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1984 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 1 копейка 1984 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1984 на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PL67 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1984 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1984 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1984 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1984 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1984 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1984 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1984 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1984 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1984 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PL67 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1984 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1984 на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1984 на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1984 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1984 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1984 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1984 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1984 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1984 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1984 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 копейка 1984 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1984 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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