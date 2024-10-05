Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1984 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1984 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе AURORA за 13500 RUB. Торги состоялись 25 июля 2024.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PL67 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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