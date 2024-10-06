Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1968 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1968 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе MS67 за 2400 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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