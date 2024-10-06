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1 копейка 1968 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1968 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1968 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1968
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1968 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе MS67 за 2400 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
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Россия 1 копейка 1968 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1968 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1968 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность PL66 CGC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1050 RUB
Россия 1 копейка 1968 на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность PL66 CGC
Цена
Россия 1 копейка 1968 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 1 копейка 1968 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1968 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1968 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1968 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1968 на аукционе Имперская монета - June 26, 2019
Россия 1 копейка 1968 на аукционе Имперская монета - June 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1968 на аукционе Russiancoin - June 13, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1968 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1968 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1968 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1968 на аукционе Александр - April 11, 2019
Россия 1 копейка 1968 на аукционе Александр - April 11, 2019
Продавец Александр
Дата 11 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1968 на аукционе Имперская монета - February 27, 2019
Россия 1 копейка 1968 на аукционе Имперская монета - February 27, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1968 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 копейка 1968 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1968 на аукционе Russiancoin - August 23, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 23 августа 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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