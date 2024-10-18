Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1950 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1950
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1950 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 709 проданному на аукционе Монеты и Медали за 241111 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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