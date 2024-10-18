1 копейка 1950 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1950 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 709 проданному на аукционе Монеты и Медали за 241111 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность UNC (65) AU (17) XF (6) VF (1) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS67 (10) MS66 (10) MS65 (31) MS64 (2) MS63 (2) MS62 (2) MS60 (1) AU58 (1) XF45 (1) VF35 (1) Сервис ННР (12) NGC (40) PCGS (4)

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