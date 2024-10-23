Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1963 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1963 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе Империя за 195000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 NGC
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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