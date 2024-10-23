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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1963 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1963 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1963 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1963
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1963 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе Империя за 195000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.

Сохранность
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Россия 1 копейка 1963 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1963 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1963 на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия 1 копейка 1963 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 копейка 1963 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 1 копейка 1963 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1963 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1963 на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1963 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 1 копейка 1963 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 копейка 1963 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1963 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1963 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1963 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1963 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1963 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1963 на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1963 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1963 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1963 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1963 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1963 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 копейка 1963 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1963 на аукционе Russiancoin - February 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1963 на аукционе Heritage - September 11, 2014
Россия 1 копейка 1963 на аукционе Heritage - September 11, 2014
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 1 копейка 1963 на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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