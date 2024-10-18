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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1963 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
2 копейки 1963
Средняя цена 10 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 копейка 1963
Средняя цена 250 $
Продажи
1 22
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