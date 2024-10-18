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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1963 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1963 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1963 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1963
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1963 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 974 проданному на аукционе Монеты и Медали за 41000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

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Россия 2 копейки 1963 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1963 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 2 копейки 1963 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 2 копейки 1963 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1963 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 2 копейки 1963 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1963 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1963 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1963 на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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