Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1963 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1963 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 974 проданному на аукционе Монеты и Медали за 41000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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