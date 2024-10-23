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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1981 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1981 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1981 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1981
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1981 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе MS67 за 1700 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1981 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1981 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Россия 1 копейка 1981 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1981 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 1 копейка 1981 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Россия 1 копейка 1981 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 1 копейка 1981 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1981 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1981 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1981 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1981 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1981 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1981 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1981 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1981 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1981 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 копейка 1981 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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