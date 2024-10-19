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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1945 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1945 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1945 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1945
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1945 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе MS67 за 20000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

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Россия 1 копейка 1945 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 7200 RUB
Россия 1 копейка 1945 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1945 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1945 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1945 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1945 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1945 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 1 копейка 1945 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64 ННР
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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