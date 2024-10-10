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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1979 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1979 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1979 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1979
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1979 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2083 проданному на аукционе Numisbalt за 52 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
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Россия 1 копейка 1979 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL67 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Россия 1 копейка 1979 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность PL66 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Россия 1 копейка 1979 на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность PL66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1979 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1979 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1979 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1979 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1979 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 копейка 1979 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1979 на аукционе Имперская монета - June 21, 2017
Россия 1 копейка 1979 на аукционе Имперская монета - June 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 июня 2017
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1979 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Россия 1 копейка 1979 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1979 на аукционе Империя - April 18, 2015
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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