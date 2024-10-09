Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1961 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1961 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе COINSTORE за 42 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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