Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1950 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1950
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1950 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе MS67 за 24000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.
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Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
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Сохранность MS65 ННР
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 16 июня 2023
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Дата 16 июня 2023
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Дата 24 марта 2023
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Сохранность XF
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Сохранность XF
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