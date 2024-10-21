Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1952 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1952 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1952 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1952
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1952 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе MS67 за 15000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Coins.ee (1)
  • Katz (1)
  • MS67 (6)
  • MUNZE (2)
  • Rare Coins (3)
  • Russiancoin (3)
  • Александр (2)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (10)
  • Монеты и Медали (9)
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1952 на аукционе MUNZE - July 28, 2022
Продавец MUNZE
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1952 на аукционе MUNZE - March 25, 2021
Продавец MUNZE
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Имперская монета - February 24, 2021
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Имперская монета - February 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Имперская монета - November 25, 2020
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Имперская монета - November 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Имперская монета - December 18, 2019
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Имперская монета - December 18, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 2 копейки 1952 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS63 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1952 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1952 года Все российские монеты российские бронзовые монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 21 окт. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Picena SRL
Аукцион 18 окт. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 21 окт. 2024
Категория
Год
Поиск