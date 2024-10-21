Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1952 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1952 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе MS67 за 15000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность MS63 ННР
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец MUNZE
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность UNC
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность UNC
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