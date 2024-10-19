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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1961 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1961 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1961 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1961
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1961 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3246 проданному на аукционе Katz Auction за 56 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1961 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 2 копейки 1961 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1961 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 2 копейки 1961 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1961 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1961 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1961 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1961 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1961 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1961 на аукционе Russiancoin - October 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1961 на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1961 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1961 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1961 на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1961 на аукционе MUNZE - December 17, 2020
Продавец MUNZE
Дата 17 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1961 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1961 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1961 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 2 копейки 1961 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1961 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1961 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1961 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1961 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1961 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1961 на аукционе Александр - May 27, 2016
Россия 2 копейки 1961 на аукционе Александр - May 27, 2016
Продавец Александр
Дата 27 мая 2016
Сохранность MS64
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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