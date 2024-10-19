Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1961 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1961 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3246 проданному на аукционе Katz Auction за 56 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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