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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1965 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1965 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1965 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1965
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1965 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе MS67 за 1800 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1965 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1965 на аукционе MUNZE - July 28, 2022
Продавец MUNZE
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1965 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1965 на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Russiancoin - December 26, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Александр - December 5, 2019
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Александр - December 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2019
Сохранность MS63
Цена
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1965 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - March 27, 2019
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - March 27, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 27 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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