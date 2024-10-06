2 копейки 1948 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1948 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе Монеты и Медали за 73001 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2023.

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