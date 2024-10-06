Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1948 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1948 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе Монеты и Медали за 73001 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 10200 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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