Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1936 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1936
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1936 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе MS67 за 26000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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