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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1936 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1936 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1936 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1936
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1936 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе MS67 за 26000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1936 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1936 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1936 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1936 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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