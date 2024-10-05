Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1985 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1985 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1985 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1985
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1985 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе MS67 за 1800 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • COINSTORE (1)
  • MS67 (1)
  • Имперская монета (2)
Россия 2 копейки 1985 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 2 копейки 1985 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 2 копейки 1985 на аукционе Имперская монета - July 14, 2021
Россия 2 копейки 1985 на аукционе Имперская монета - July 14, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 14 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1985 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 2 копейки 1985 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1985 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1985 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 2 копейки 1985 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1985 года Все российские монеты российские томпаковые монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 5 окт. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 21 окт. 2024
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 5 окт. 2024
Категория
Год
Поиск