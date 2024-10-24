Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1953 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1953 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1953 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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