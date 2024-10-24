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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1953 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1953 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1953 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1953
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1953 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1953 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1953 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1953 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1953 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
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Россия 2 копейки 1953 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1953 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS
Цена
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1953 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1953 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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