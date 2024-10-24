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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1948 года "Тип 1937-1948". Венок герба 11 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Венок герба 11 лент

Аверс монеты - 2 копейки 1948 года "Тип 1937-1948" Венок герба 11 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1948 года "Тип 1937-1948" Венок герба 11 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1948
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1948 года. Венок герба 11 лент. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Монеты и Медали за 145000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Rare Coins (2)
  • Александр (6)
  • Империя (2)
  • Монеты и Медали (6)
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
796 $
Цена в валюте аукциона 71100 RUB
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
865 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1948 на аукционе Александр - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Александр - April 7, 2022
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Александр - November 21, 2021
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Александр - November 21, 2021
Продавец Александр
Дата 21 ноября 2021
Сохранность F12
Цена
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1948 на аукционе AURORA - April 26, 2017
Продавец AURORA
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Александр - May 27, 2016
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Александр - May 27, 2016
Продавец Александр
Дата 27 мая 2016
Сохранность VF35
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Россия 2 копейки 1948 на аукционе Александр - November 27, 2015
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Александр - November 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 ноября 2015
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1948 на аукционе Александр - August 29, 2014
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Александр - August 29, 2014
Продавец Александр
Дата 29 августа 2014
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1948 на аукционе Александр - September 29, 2012
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Александр - September 29, 2012
Продавец Александр
Дата 29 сентября 2012
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1948 на аукционе Империя - April 28, 2012
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1948 на аукционе Империя - April 17, 2010
Продавец Империя
Дата 17 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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