2 копейки 1948 года "Тип 1937-1948". Венок герба 11 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1948 года. Венок герба 11 лент. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Монеты и Медали за 145000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность AU (4) XF (6) VF (6) F (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) F12 (1)