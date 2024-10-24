Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1948 года "Тип 1937-1948". Венок герба 11 лент (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Венок герба 11 лент
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1948 года. Венок герба 11 лент. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Монеты и Медали за 145000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
796 $
Цена в валюте аукциона 71100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
865 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 мая 2016
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 ноября 2015
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 29 августа 2014
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 29 сентября 2012
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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