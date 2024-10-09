Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1945 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1945 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1945 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1945
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1945 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе Редкие Монеты за 925 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (4)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (5)
  • Russiancoin (1)
  • Александр (2)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (11)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 9300 RUB
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Имперская монета - March 9, 2022
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Имперская монета - March 9, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1945 на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1945 года Все российские монеты российские бронзовые монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aurora Numismatica
Аукцион 9 окт. 2024
Top lot
Top lot
Coins.ee
Аукцион 6 окт. 2024
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 19 окт. 2024
Категория
Год
Поиск