Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1974 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1974
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1974 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 555 проданному на аукционе MS67 за 19000 RUB. Торги состоялись 31 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Coins.ee (1)
- MS67 (6)
- Russiancoin (1)
- Александр (1)
- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Александр
Дата 26 марта 2020
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск