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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1974 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1974
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1974 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 555 проданному на аукционе MS67 за 19000 RUB. Торги состоялись 31 октября 2019.

Сохранность
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Россия 2 копейки 1974 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1974 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 2 копейки 1974 на аукционе Имперская монета - August 26, 2020
Россия 2 копейки 1974 на аукционе Имперская монета - August 26, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 26 августа 2020
Сохранность PL65 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1974 на аукционе MS67 - April 16, 2020
Продавец MS67
Дата 16 апреля 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Россия 2 копейки 1974 на аукционе Александр - March 26, 2020
Россия 2 копейки 1974 на аукционе Александр - March 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 марта 2020
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1974 на аукционе MS67 - February 13, 2020
Продавец MS67
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1974 на аукционе MS67 - October 31, 2019
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1974 на аукционе MS67 - October 31, 2019
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1974 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1974 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1974 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1974 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1974 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1974 на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где купить?
Россия 2 копейки 1974 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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