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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1939 года "Тип 1937-1948" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1939 года "Тип 1937-1948" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1939 года "Тип 1937-1948" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1939
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1939 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Империя за 22000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1939 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1939 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1939 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1939 на аукционе Александр - January 13, 2022
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Александр - January 13, 2022
Продавец Александр
Дата 13 января 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS63
Цена
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Россия 2 копейки 1939 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Александр - April 8, 2021
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Александр - April 8, 2021
Продавец Александр
Дата 8 апреля 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность MS61
Цена
Россия 2 копейки 1939 на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1939 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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