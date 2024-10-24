Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1939 года "Тип 1937-1948" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1939
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1939 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Империя за 22000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.
Сохранность
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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