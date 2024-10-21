Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1926 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1926
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1926 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1880 проданному на аукционе H.D. Rauch за 5000 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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