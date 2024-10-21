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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1926 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1926 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1926 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1926
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1926 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1880 проданному на аукционе H.D. Rauch за 5000 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1926 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1926 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1926 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
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Россия 2 копейки 1926 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
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Россия 2 копейки 1926 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1926 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
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Дата 19 января 2024
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1926 на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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