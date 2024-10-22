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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1978 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1978 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1978 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1978
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1978 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Русское Наследие за 5000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2024.

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Россия 2 копейки 1978 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 2 копейки 1978 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 2 копейки 1978 на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Россия 2 копейки 1978 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1978 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1978 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1978 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1978 на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1978 на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1978 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1978 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1978 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1978 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1978 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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