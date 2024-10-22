Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1978 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1978 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Русское Наследие за 5000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2024.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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