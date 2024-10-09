Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1964 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1964 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе MS67 за 2600 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MS67 (1)
- Rare Coins (1)
- Russiancoin (4)
- Империя (1)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск