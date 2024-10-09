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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1964 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1964 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1964 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1964
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1964 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе MS67 за 2600 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
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Россия 2 копейки 1964 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1964 на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1964 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1964 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 2 копейки 1964 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1964 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1964 на аукционе Имперская монета - July 14, 2021
Россия 2 копейки 1964 на аукционе Имперская монета - July 14, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 14 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 2 копейки 1964 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1964 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 2 копейки 1964 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1964 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1964 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1964 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1964 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1964 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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