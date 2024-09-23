Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (10 рублей) 1979 года (ММД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,6 гр
- Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Червонец (10 рублей)
- Год 1979
- Монетный двор Москва
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (182)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1979 года "Сеятель" со знаком (ММД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1221 проданному на аукционе Katz Auction за 976 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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