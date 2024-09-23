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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (10 рублей) 1979 года (ММД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - Червонец (10 рублей) 1979 года (ММД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Червонец (10 рублей) 1979 года (ММД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,6 гр
  • Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Червонец (10 рублей)
  • Год 1979
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (182)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1979 года "Сеятель" со знаком (ММД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1221 проданному на аукционе Katz Auction за 976 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Negrini - June 1, 2024
Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Negrini - June 1, 2024
Продавец Negrini
Дата 1 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
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Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Heritage - April 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Продавец Nomisma
Дата 24 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (10 рублей) 1979 "Сеятель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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