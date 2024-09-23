Червонец (10 рублей) 1979 года (ММД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1979 года "Сеятель" со знаком (ММД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1221 проданному на аукционе Katz Auction за 976 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2023.

Сохранность UNC (107) AU (25) XF (26) VF (1) Нет оценки (17) Сохранность (слабы) MS68 (17) MS67 (27) MS66 (15) MS65 (6) MS64 (5) MS63 (2) MS61 (1) MS60 (1) Сервис NGC (57) PCGS (6) ННР (8) ANACS (1)

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