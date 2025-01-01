flag
Монеты России 1918 года

Монеты армавирского государственного банка

Аверс
Реверс
5 рублей 1918 IЗ Первый выпуск
Средняя цена3600 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
5 рублей 1918 IЗ Второй выпуск
Средняя цена900 $
Продажи
177
Аверс
Реверс
3 рубля 1918 IЗ Первый выпуск
Средняя цена1000 $
Продажи
071
Аверс
Реверс
3 рубля 1918 IЗ"IЗ" под хвостом орла
Средняя цена930 $
Продажи
1162
Аверс
Реверс
3 рубля 1918 IЗ"IЗ" под лапой орла
Средняя цена2800 $
Продажи
024
Аверс
Реверс
1 рубль 1918 IЗ Первый выпускГладкий гурт
Средняя цена8700 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
1 рубль 1918 IЗ Первый выпускГурт рубчатый
Средняя цена5000 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1 рубль 1918 IЗ Второй выпуск
Средняя цена850 $
Продажи
148
