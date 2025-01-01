Каталог
Монеты России 1918 года
Выберите категорию
Все
Все
Армавир
Монеты армавирского государственного банка
5 рублей 1918 IЗ Первый выпуск
Средняя цена
3600 $
Продажи
0
5
5 рублей 1918 IЗ Второй выпуск
Средняя цена
900 $
Продажи
1
77
3 рубля 1918 IЗ Первый выпуск
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
71
3 рубля 1918 IЗ
"IЗ" под хвостом орла
Средняя цена
930 $
Продажи
1
162
3 рубля 1918 IЗ
"IЗ" под лапой орла
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
24
1 рубль 1918 IЗ Первый выпуск
Гладкий гурт
Средняя цена
8700 $
Продажи
0
11
1 рубль 1918 IЗ Первый выпуск
Гурт рубчатый
Средняя цена
5000 $
Продажи
0
3
1 рубль 1918 IЗ Второй выпуск
Средняя цена
850 $
Продажи
1
48
