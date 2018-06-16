flag
3 рубля 1918 года IЗ "Первый выпуск" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 рубля 1918 года IЗ "Первый выпуск" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 3 рубля 1918 года IЗ "Первый выпуск" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес8,7 - 9,3 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал3 рубля
  • Год1918
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1000 USD
График аукционных продаж 3 рубля 1918 года IЗ "Первый выпуск" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1918 года "Первый выпуск" со знаком IЗ. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3600 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rare Coins - 7 сентября 2025
ПродавецRare Coins
Дата7 сентября 2025
СохранностьMS64 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Hermes Auctions - 21 июня 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата21 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
1977 $
Цена в валюте аукциона 155000 RUB
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Russiancoin - 19 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата19 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rare Coins - 16 февраля 2025
ПродавецRare Coins
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS64 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Russiancoin - 16 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата16 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Монеты и Медали - 13 декабря 2024
ПродавецМонеты и Медали
Дата13 декабря 2024
СохранностьMS64 RB CPRC
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьMS64 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьНет оценки RNGA
Цена
1294 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Russiancoin - 24 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата24 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rhenumis - 24 октября 2024
ПродавецRhenumis
Дата24 октября 2024
СохранностьAU
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rare Coins - 5 октября 2024
ПродавецRare Coins
Дата5 октября 2024
СохранностьMS63 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rare Coins - 8 сентября 2024
ПродавецRare Coins
Дата8 сентября 2024
СохранностьMS64 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rare Coins - 8 июня 2024
ПродавецRare Coins
Дата8 июня 2024
СохранностьMS64 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rare Coins - 21 апреля 2024
ПродавецRare Coins
Дата21 апреля 2024
СохранностьНет оценки RNGA
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS62 BN NGC
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Монеты и Медали - 8 декабря 2023
ПродавецМонеты и Медали
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rhenumis - 14 ноября 2023
ПродавецRhenumis
Дата14 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе MARCINIAK - 13 октября 2023
ПродавецMARCINIAK
Дата13 октября 2023
СохранностьAU
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rare Coins - 6 сентября 2023
ПродавецRare Coins
Дата6 сентября 2023
СохранностьНет оценки RNGA
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Империя - 1 июня 2023
ПродавецИмперия
Дата1 июня 2023
СохранностьНет оценки ННР
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Künker - 24 марта 2023
ПродавецKünker
Дата24 марта 2023
СохранностьAU
Цена
Сколько стоит медная монета РСФСР и СССР 3 рубля 1918 года IЗ "Первый выпуск"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медной монеты 3 рубля 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ составляет 1000 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ?

Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 рубля 1918 года "Первый выпуск" со знаком IЗ?

Для продажи 3 рубля 1918 года IЗ "Первый выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

