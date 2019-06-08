1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск". Гурт рубчатый (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гурт рубчатый
Техническая информация
- МеталлАлюминиевая бронза
- Вес7 гр
- Диаметр28 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал1 рубль
- Год1918
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" со знаком IЗ. Гурт рубчатый. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9750 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.
Сколько стоит бронзовая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск", разновидность - гурт рубчатый?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость бронзовой монеты 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ, разновидность - гурт рубчатый, составляет 5000 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ, вариант - гурт рубчатый?
Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ, вариант - гурт рубчатый, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой бронзовой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" со знаком IЗ. Гурт рубчатый?
Для продажи 1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.