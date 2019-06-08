flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск". Гурт рубчатый (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гурт рубчатый

Аверс монеты - 1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск" Гурт рубчатый - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск" Гурт рубчатый - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • МеталлАлюминиевая бронза
  • Вес7 гр
  • Диаметр28 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1918
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:5000 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск" Гурт рубчатый - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (3)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" со знаком IЗ. Гурт рубчатый. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9750 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rare Coins - 8 июня 2019
ПродавецRare Coins
Дата8 июня 2019
СохранностьAU58
Цена
9750 $
Цена в валюте аукциона 9750 USD
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Katz - 13 сентября 2017
ПродавецKatz
Дата13 сентября 2017
СохранностьНет оценки
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Монеты и Медали - 26 сентября 1998
ПродавецМонеты и Медали
ПродавецМонеты и Медали
Дата26 сентября 1998
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит бронзовая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск", разновидность - гурт рубчатый?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость бронзовой монеты 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ, разновидность - гурт рубчатый, составляет 5000 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ, вариант - гурт рубчатый?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ, вариант - гурт рубчатый, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой бронзовой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" со знаком IЗ. Гурт рубчатый?

Для продажи 1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

