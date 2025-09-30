flag
1 рубль 1918 года IЗ "Второй выпуск" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1918 года IЗ "Второй выпуск" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1918 года IЗ "Второй выпуск" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес5,6 - 6,1 гр
  • Диаметр25,9 - 26,1 мм
  • Гуртгладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1918
График аукционных продаж
Средняя цена:850 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1918 года IЗ "Второй выпуск" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1918 года "Второй выпуск" со знаком IЗ. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 32356 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3400 USD. Торги состоялись 18 января 2025.

Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Istra Numizmatika - 14 сентября 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата14 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 225 EUR
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Hermes Auctions - 5 августа 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата5 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Hermes Auctions - 29 апреля 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата29 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Rare Coins - 16 февраля 2025
ПродавецRare Coins
Дата16 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьMS63 BN NGC
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата10 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Монеты и Медали - 7 июня 2024
ПродавецМонеты и Медали
Дата7 июня 2024
СохранностьAU
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Монеты и Медали - 7 июня 2024
ПродавецМонеты и Медали
Дата7 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Rare Coins - 30 марта 2024
ПродавецRare Coins
Дата30 марта 2024
СохранностьAU50 BN ННР
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Rhenumis - 14 ноября 2023
ПродавецRhenumis
Дата14 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Русский Нумизматический Дом - 27 октября 2023
ПродавецРусский Нумизматический Дом
Дата27 октября 2023
СохранностьVF
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 21 октября 2023
ПродавецStack's
Дата21 октября 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе AURORA - 13 апреля 2023
ПродавецAURORA
Дата13 апреля 2023
СохранностьMS61 BN NGC
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе AURORA - 23 марта 2023
ПродавецAURORA
Дата23 марта 2023
СохранностьAU50 BN ННР
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Rare Coins - 3 декабря 2022
ПродавецRare Coins
Дата3 декабря 2022
СохранностьAU50 BN ННР
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе AURORA - 17 ноября 2022
ПродавецAURORA
Дата17 ноября 2022
СохранностьMS61 BN NGC
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьXF
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Niemczyk - 17 сентября 2022
ПродавецNiemczyk
Дата17 сентября 2022
СохранностьMS61 BN NGC
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Rare Coins - 26 марта 2022
ПродавецRare Coins
Дата26 марта 2022
СохранностьAU50 BN ННР
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Rare Coins - 2 октября 2021
ПродавецRare Coins
Дата2 октября 2021
СохранностьAU50 BN ННР
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Hermes Auctions - 30 сентября 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата30 сентября 2025
СохранностьНет оценки
К аукциону

Сколько стоит медная монета РСФСР и СССР 1 рубль 1918 года IЗ "Второй выпуск"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медной монеты 1 рубль 1918 года "Второй выпуск" с буквами IЗ составляет 850 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1918 года "Второй выпуск" с буквами IЗ?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1918 года "Второй выпуск" с буквами IЗ основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1918 года "Второй выпуск" со знаком IЗ?

Для продажи 1 рубль 1918 года IЗ "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

