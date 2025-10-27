flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

3 рубля 1918 года IЗ. "IЗ" под хвостом орла (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: "IЗ" под хвостом орла

Аверс монеты - 3 рубля 1918 года IЗ "IЗ" под хвостом орла - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 3 рубля 1918 года IЗ "IЗ" под хвостом орла - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес6,3 - 7,5 гр
  • Диаметр27,7 - 27,9 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал3 рубля
  • Год1918
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:930 USD
График аукционных продаж 3 рубля 1918 года IЗ "IЗ" под хвостом орла - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (161)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1918 года со знаком IЗ. "IЗ" под хвостом орла. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1644 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 12500 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Stephen Album - 21 сентября 2025
ПродавецStephen Album
Дата21 сентября 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Stack's - 29 августа 2025
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Stack's - 29 августа 2025
ПродавецStack's
Дата29 августа 2025
СохранностьMS62 BN PCGS
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Heritage - 29 августа 2025
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS64 BN NGC
Цена
2220 $
Цена в валюте аукциона 2220 USD
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Rare Coins - 7 июня 2025
ПродавецRare Coins
Дата7 июня 2025
СохранностьНет оценки RNGA
Цена
******
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Монеты и Медали - 11 апреля 2025
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Монеты и Медали - 11 апреля 2025
ПродавецМонеты и Медали
Дата11 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Stack's - 19 января 2025
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьMS64 BN NGC
Цена
******
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе New York Sale - 14 января 2025
ПродавецNew York Sale
Дата14 января 2025
СохранностьXF
Цена
******
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Rare Coins - 22 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата22 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьНет оценки RNGA
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
******
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Numimarket - 27 ноября 2024
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Numimarket - 27 ноября 2024
ПродавецNumimarket
Дата27 ноября 2024
СохранностьMS64 BN NGC
Цена
******
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата10 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе RedSquare - 26 октября 2024
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе RedSquare - 26 октября 2024
ПродавецRedSquare
Дата26 октября 2024
СохранностьXF40 BN RNGA
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Rhenumis - 24 октября 2024
ПродавецRhenumis
Дата24 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Numisbalt - 6 октября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата6 октября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе RedSquare - 28 сентября 2024
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе RedSquare - 28 сентября 2024
ПродавецRedSquare
Дата28 сентября 2024
СохранностьXF40 BN RNGA
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе RedSquare - 16 июня 2024
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе RedSquare - 16 июня 2024
ПродавецRedSquare
Дата16 июня 2024
СохранностьНет оценки RNGA
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Монеты и Медали - 7 июня 2024
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Монеты и Медали - 7 июня 2024
ПродавецМонеты и Медали
Дата7 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе RedSquare - 21 апреля 2024
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе RedSquare - 21 апреля 2024
ПродавецRedSquare
Дата21 апреля 2024
СохранностьНет оценки RNGA
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Rare Coins - 21 апреля 2024
ПродавецRare Coins
Дата21 апреля 2024
СохранностьНет оценки RNGA
Цена
Где купить?
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе SINCONA - 27 октября 2025
ПродавецSINCONA
Дата27 октября 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит медная монета РСФСР и СССР 3 рубля 1918 года IЗ, разновидность - "IЗ" под хвостом орла?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медной монеты 3 рубля 1918 года с буквами IЗ, разновидность - "IЗ" под хвостом орла, составляет 930 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1918 года с буквами IЗ, вариант - "IЗ" под хвостом орла?

Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1918 года с буквами IЗ, вариант - "IЗ" под хвостом орла, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 рубля 1918 года со знаком IЗ. "IЗ" под хвостом орла?

Для продажи 3 рубля 1918 года IЗ мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
