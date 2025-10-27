5 рублей 1918 года IЗ "Второй выпуск" (Россия, РСФСР и СССР)

Сколько стоит медная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1918 года IЗ "Второй выпуск"? По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медной монеты 5 рублей 1918 года "Второй выпуск" с буквами IЗ составляет 900 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1918 года "Второй выпуск" с буквами IЗ? Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1918 года "Второй выпуск" с буквами IЗ основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.