flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

5 рублей 1918 года IЗ "Второй выпуск" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1918 года IЗ "Второй выпуск" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1918 года IЗ "Второй выпуск" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес8,7 - 9,2 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1918
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:900 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1918 года IЗ "Второй выпуск" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1918 года "Второй выпуск" со знаком IЗ. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 35544 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 27 августа 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 29 августа 2025
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS64 BN NGC
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Russiancoin - 19 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата19 июня 2025
СохранностьMS63 BN NGC
Цена
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Русский Нумизматический Дом - 24 апреля 2025
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Русский Нумизматический Дом - 24 апреля 2025
ПродавецРусский Нумизматический Дом
Дата24 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 19 января 2025
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Russiancoin - 16 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата16 января 2025
СохранностьMS63 BN NGC
Цена
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата10 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Rhenumis - 24 октября 2024
ПродавецRhenumis
Дата24 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Russiancoin - 24 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата24 октября 2024
СохранностьMS63 BN NGC
Цена
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Монеты и Медали - 7 июня 2024
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Монеты и Медали - 7 июня 2024
ПродавецМонеты и Медали
Дата7 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Rare Coins - 21 апреля 2024
ПродавецRare Coins
Дата21 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Universum Coins GmbH - 29 февраля 2024
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата29 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе AURORA - 15 февраля 2024
ПродавецAURORA
Дата15 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS61 BN NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Rhenumis - 14 ноября 2023
ПродавецRhenumis
Дата14 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Rhenumis - 14 ноября 2023
ПродавецRhenumis
Дата14 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе NOONANS - 4 октября 2023
ПродавецNOONANS
Дата4 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Rare Coins - 6 сентября 2023
ПродавецRare Coins
Дата6 сентября 2023
СохранностьAU50 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Александр - 6 апреля 2023
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Александр - 6 апреля 2023
ПродавецАлександр
Дата6 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Künker - 24 марта 2023
ПродавецKünker
Дата24 марта 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 3 марта 2023
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 3 марта 2023
ПродавецStack's
Дата3 марта 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Монеты и Медали - 20 января 2023
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе Монеты и Медали - 20 января 2023
ПродавецМонеты и Медали
Дата20 января 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Второй выпуск" на аукционе SINCONA - 27 октября 2025
ПродавецSINCONA
Дата27 октября 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит медная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1918 года IЗ "Второй выпуск"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медной монеты 5 рублей 1918 года "Второй выпуск" с буквами IЗ составляет 900 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1918 года "Второй выпуск" с буквами IЗ?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1918 года "Второй выпуск" с буквами IЗ основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1918 года "Второй выпуск" со знаком IЗ?

Для продажи 5 рублей 1918 года IЗ "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1918 годаВсе российские монетыроссийские медные монетыроссийские монеты номиналом 5 рублейНумизматические аукционы