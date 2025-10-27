5 рублей 1918 года IЗ "Второй выпуск" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес8,7 - 9,2 гр
- Диаметр31 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал5 рублей
- Год1918
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1918 года "Второй выпуск" со знаком IЗ. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 35544 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 27 августа 2025.
Сколько стоит медная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1918 года IЗ "Второй выпуск"?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медной монеты 5 рублей 1918 года "Второй выпуск" с буквами IЗ составляет 900 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1918 года "Второй выпуск" с буквами IЗ?
Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1918 года "Второй выпуск" с буквами IЗ основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 рублей 1918 года "Второй выпуск" со знаком IЗ?
Для продажи 5 рублей 1918 года IЗ "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.