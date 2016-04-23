flag
5 рублей 1918 года IЗ "Первый выпуск" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1918 года IЗ "Первый выпуск" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1918 года IЗ "Первый выпуск" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Техническая информация

  • МеталлБелый металл
  • Вес7,8 - 8,0 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1918
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3600 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1918 года IЗ "Первый выпуск" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1918 года "Первый выпуск" со знаком IЗ. Это монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Монеты и Медали - 13 декабря 2024
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Монеты и Медали - 13 декабря 2024
ПродавецМонеты и Медали
Дата13 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
1619 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rare Coins - 20 апреля 2019
ПродавецRare Coins
Дата20 апреля 2019
СохранностьAU50
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rare Coins - 21 апреля 2018
ПродавецRare Coins
Дата21 апреля 2018
СохранностьAU50
Цена
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rare Coins - 23 апреля 2016
ПродавецRare Coins
Дата23 апреля 2016
СохранностьAU58
Цена
Россия 5 рублей 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе SINCONA - 25 октября 2011
ПродавецSINCONA
Дата25 октября 2011
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит монета РСФСР и СССР 5 рублей 1918 года IЗ "Первый выпуск"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость монеты 5 рублей 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ составляет 3600 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1918 года "Первый выпуск" со знаком IЗ?

Для продажи 5 рублей 1918 года IЗ "Первый выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

