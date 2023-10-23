flag
3 рубля 1918 года IЗ. "IЗ" под лапой орла (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: "IЗ" под лапой орла

Аверс монеты - 3 рубля 1918 года IЗ "IЗ" под лапой орла - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 3 рубля 1918 года IЗ "IЗ" под лапой орла - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес6,3 - 7,5 гр
  • Диаметр27,7 - 27,9 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал3 рубля
  • Год1918
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2800 USD
График аукционных продаж 3 рубля 1918 года IЗ "IЗ" под лапой орла - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (24)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1918 года со знаком IЗ. "IЗ" под лапой орла. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 566 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Rare Coins - 2 декабря 2023
ПродавецRare Coins
Дата2 декабря 2023
СохранностьMS63 BN ННР
Цена
1085 $
Цена в валюте аукциона 99000 RUB
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе SINCONA - 23 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата23 октября 2023
СохранностьMS66 BN NGC
Цена
16790 $
Цена в валюте аукциона 15000 CHF
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Stack's - 3 марта 2023
ПродавецStack's
Дата3 марта 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Stack's - 21 августа 2021
ПродавецStack's
Дата21 августа 2021
СохранностьMS65 BN PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Rare Coins - 16 июня 2021
ПродавецRare Coins
Дата16 июня 2021
СохранностьMS65 BN RNGA
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Русское Наследие - 13 июня 2021
ПродавецРусское Наследие
Дата13 июня 2021
СохранностьMS64 BN RNGA
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Rzeszowski DA - 11 апреля 2021
ПродавецRzeszowski DA
Дата11 апреля 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Rare Coins - 23 сентября 2020
ПродавецRare Coins
Дата23 сентября 2020
СохранностьMS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Империя - 19 сентября 2020
ПродавецИмперия
Дата19 сентября 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Имперская монета - 8 июля 2020
ПродавецИмперская монета
Дата8 июля 2020
СохранностьAU55
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Künker - 26 июня 2020
ПродавецKünker
Дата26 июня 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Rare Coins - 6 июня 2020
ПродавецRare Coins
Дата6 июня 2020
СохранностьMS64 BN NGC
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Rare Coins - 4 апреля 2020
ПродавецRare Coins
Дата4 апреля 2020
СохранностьMS63
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Империя - 1 февраля 2020
ПродавецИмперия
Дата1 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2019
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2019
СохранностьMS64 BN NGC
Цена
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Александр - 22 июня 2019
ПродавецАлександр
Дата22 июня 2019
СохранностьMS63
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Rare Coins - 8 июня 2019
ПродавецRare Coins
Дата8 июня 2019
СохранностьMS62
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Русский Нумизматический Дом - 1 октября 2016
ПродавецРусский Нумизматический Дом
Дата1 октября 2016
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Александр - 20 декабря 2015
ПродавецАлександр
Дата20 декабря 2015
СохранностьMS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1918 IЗ на аукционе Александр - 20 сентября 2015
ПродавецАлександр
Дата20 сентября 2015
СохранностьMS64 BN NGC
Цена

Сколько стоит медная монета РСФСР и СССР 3 рубля 1918 года IЗ, разновидность - "IЗ" под лапой орла?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медной монеты 3 рубля 1918 года с буквами IЗ, разновидность - "IЗ" под лапой орла, составляет 2800 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1918 года с буквами IЗ, вариант - "IЗ" под лапой орла?

Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1918 года с буквами IЗ, вариант - "IЗ" под лапой орла, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 рубля 1918 года со знаком IЗ. "IЗ" под лапой орла?

Для продажи 3 рубля 1918 года IЗ мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
