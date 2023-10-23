3 рубля 1918 года IЗ. "IЗ" под лапой орла (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: "IЗ" под лапой орла
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес6,3 - 7,5 гр
- Диаметр27,7 - 27,9 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал3 рубля
- Год1918
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1918 года со знаком IЗ. "IЗ" под лапой орла. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 566 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.
Сколько стоит медная монета РСФСР и СССР 3 рубля 1918 года IЗ, разновидность - "IЗ" под лапой орла?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медной монеты 3 рубля 1918 года с буквами IЗ, разновидность - "IЗ" под лапой орла, составляет 2800 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1918 года с буквами IЗ, вариант - "IЗ" под лапой орла?
Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1918 года с буквами IЗ, вариант - "IЗ" под лапой орла, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 3 рубля 1918 года со знаком IЗ. "IЗ" под лапой орла?
Для продажи 3 рубля 1918 года IЗ мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.