3 рубля 1918 года IЗ. "IЗ" под лапой орла (Россия, РСФСР и СССР)

Сколько стоит медная монета РСФСР и СССР 3 рубля 1918 года IЗ, разновидность - "IЗ" под лапой орла? По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медной монеты 3 рубля 1918 года с буквами IЗ, разновидность - "IЗ" под лапой орла, составляет 2800 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1918 года с буквами IЗ, вариант - "IЗ" под лапой орла? Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1918 года с буквами IЗ, вариант - "IЗ" под лапой орла, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.