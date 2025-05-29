flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск". Гладкий гурт (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Техническая информация

  • МеталлАлюминиевая бронза
  • Вес7 гр
  • Диаметр28 мм
  • Гуртгладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1918
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:8700 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (11)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" со знаком IЗ. Гладкий гурт. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе AURORA за 1200000 RUB. Торги состоялись 29 мая 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе AURORA - 21 августа 2025
ПродавецAURORA
Дата21 августа 2025
СохранностьMS62 BN NGC
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе AURORA - 29 мая 2025
ПродавецAURORA
Дата29 мая 2025
СохранностьMS62 BN NGC
Цена
15025 $
Цена в валюте аукциона 1200000 RUB
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе AURORA - 27 февраля 2025
ПродавецAURORA
Дата27 февраля 2025
СохранностьMS62 BN NGC
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе AURORA - 19 декабря 2024
ПродавецAURORA
Дата19 декабря 2024
СохранностьMS62 BN NGC
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе AURORA - 19 сентября 2024
ПродавецAURORA
Дата19 сентября 2024
СохранностьMS62 BN NGC
Цена
13885 $
Цена в валюте аукциона 1300000 RUB
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Монеты и Медали - 7 июня 2024
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Монеты и Медали - 7 июня 2024
ПродавецМонеты и Медали
Дата7 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Niemczyk - 16 марта 2024
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Niemczyk - 16 марта 2024
ПродавецNiemczyk
Дата16 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Империя - 23 января 2021
ПродавецИмперия
Дата23 января 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rare Coins - 23 апреля 2016
ПродавецRare Coins
Дата23 апреля 2016
СохранностьAU55
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Rauch - 16 апреля 2015
ПродавецRauch
Дата16 апреля 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1918 IЗ "Первый выпуск" на аукционе Spink - 24 сентября 2008
ПродавецSpink
Дата24 сентября 2008
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит бронзовая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск", разновидность - гладкий гурт?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость бронзовой монеты 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ, разновидность - гладкий гурт, составляет 8700 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ, вариант - гладкий гурт?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ, вариант - гладкий гурт, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой бронзовой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" со знаком IЗ. Гладкий гурт?

Для продажи 1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

