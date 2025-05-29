1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск". Гладкий гурт (Россия, РСФСР и СССР)

Сколько стоит бронзовая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1918 года IЗ "Первый выпуск", разновидность - гладкий гурт? По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость бронзовой монеты 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ, разновидность - гладкий гурт, составляет 8700 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ, вариант - гладкий гурт? Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1918 года "Первый выпуск" с буквами IЗ, вариант - гладкий гурт, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой бронзовой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.