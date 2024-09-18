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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1992 года

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10 рублей 1992 (ЛМД)
Средняя цена 160 $
Продажи
0 52
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