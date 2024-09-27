10 рублей 1992 года (ЛМД) (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1992 года со знаком (ЛМД). Это undefined монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 497 проданному на аукционе Империя за 18000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2014.

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