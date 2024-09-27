Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1992 года (ЛМД) (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Вес 6,1 гр
- Диаметр 25 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 рублей
- Год 1992
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1992 года со знаком (ЛМД). Это undefined монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 497 проданному на аукционе Империя за 18000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2022
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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