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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1992 года (ЛМД) (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1992 года (ЛМД) - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 рублей 1992 года (ЛМД) - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Вес 6,1 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1992
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1992 года со знаком (ЛМД). Это undefined монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 497 проданному на аукционе Империя за 18000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Александр - April 7, 2022
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Александр - April 7, 2022
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
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Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU
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Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
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Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1992 (ЛМД) на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1992 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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