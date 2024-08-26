Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (10 рублей) 1981 года (ММД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - Червонец (10 рублей) 1981 года (ММД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Червонец (10 рублей) 1981 года (ММД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,6 гр
  • Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 787,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Червонец (10 рублей)
  • Год 1981
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1981 года "Сеятель" со знаком (ММД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2092 проданному на аукционе H.D. Rauch за 850 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (18)
  • Coin Cabinet (2)
  • Heritage (6)
  • Katz (15)
  • Klondike Auction (1)
  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (18)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • Александр (20)
  • Имперская монета (9)
  • Монеты и Медали (4)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
  • Русское Наследие (2)
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - July 3, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 3 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
908 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS67 ННР
Цена
739 $
Цена в валюте аукциона 65982 RUB
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - December 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - December 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS66
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS66 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Coin Cabinet - October 18, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Coin Cabinet - October 10, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS65 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS67 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Червонец (10 рублей) 1981 "Сеятель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1981 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом Червонец (10 рублей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск