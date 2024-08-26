Червонец (10 рублей) 1981 года (ММД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1981 года "Сеятель" со знаком (ММД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2092 проданному на аукционе H.D. Rauch за 850 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.

Сохранность UNC (87) AU (6) XF (8) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS67 (16) MS66 (17) MS65 (11) MS64 (5) MS63 (5) MS62 (1) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (1) XF45 (1) DETAILS (1) Сервис ННР (12) RNGA (7) NGC (21) PCGS (1)

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