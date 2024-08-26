Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (10 рублей) 1981 года (ММД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,6 гр
- Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 787,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Червонец (10 рублей)
- Год 1981
- Монетный двор Москва
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1981 года "Сеятель" со знаком (ММД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2092 проданному на аукционе H.D. Rauch за 850 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS67 ННР
Цена
739 $
Цена в валюте аукциона 65982 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS66
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS66 RNGA
Цена
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Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 10 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS65 RNGA
Цена
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