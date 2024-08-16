Червонец (10 рублей) 1981 года (ЛМД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1981 года "Сеятель" со знаком (ЛМД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе Александр за 3100 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

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