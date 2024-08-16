Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (10 рублей) 1981 года (ЛМД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,6 гр
- Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 190,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Червонец (10 рублей)
- Год 1981
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1981 года "Сеятель" со знаком (ЛМД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе Александр за 3100 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1910 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS67 PL NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность PL66 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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