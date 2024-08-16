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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (10 рублей) 1981 года (ЛМД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - Червонец (10 рублей) 1981 года (ЛМД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Червонец (10 рублей) 1981 года (ЛМД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,6 гр
  • Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 190,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Червонец (10 рублей)
  • Год 1981
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1981 года "Сеятель" со знаком (ЛМД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе Александр за 3100 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS67 PL NGC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1910 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1417 $
Цена в валюте аукциона 1306 EUR
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - December 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
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Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS67 PL NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность PL66 ННР
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (10 рублей) 1981 "Сеятель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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