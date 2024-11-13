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100 рублей 1978 года ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 100 рублей 1978 года ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 100 рублей 1978 года ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 17,28 гр
  • Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 62,023
  • Тираж PROOF 45,317

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 100 рублей
  • Год 1978
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (141) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1978 года "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1919 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Numisbalt - September 1, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1161 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
1127 $
Цена в валюте аукциона 1039 EUR
Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Darabanth - May 4, 2024
Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Darabanth - May 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Heritage - April 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Heritage - December 31, 2023
Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Heritage - July 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 июля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Heritage - May 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS69 PCGS
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 27, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Warin Global Investments - May 12, 2023
Россия 100 рублей 1978 ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Warin Global Investments - May 12, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 12 мая 2023
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Где продать?

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