100 рублей 1978 года ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1978 года "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1919 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность PROOF (47) UNC (77) AU (14) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS69 (8) MS67 (1) MS66 (1) PF69 (1) PF68 (4) PF67 (2) ULTRA CAMEO (5) Сервис NGC (12) PCGS (4) ННР (1)

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