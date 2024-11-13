Россия Период: 1699-1991 1699-1991
100 рублей 1978 года ММД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 17,28 гр
- Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 62,023
- Тираж PROOF 45,317
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 100 рублей
- Год 1978
- Монетный двор Москва
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (141) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1978 года "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1919 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1161 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 июля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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