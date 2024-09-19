Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (10 рублей) 1978 года (ММД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,6 гр
- Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 285,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Червонец (10 рублей)
- Год 1978
- Монетный двор Москва
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1978 года "Сеятель" со знаком (ММД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 916 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1200 EUR. Торги состоялись 24 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
787 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
1124 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец InAsta
Дата 1 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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