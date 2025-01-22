Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1919 года H "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,526,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1919
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1919 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 33153 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (7)
- DNW (9)
- Goldberg (3)
- Heritage (10)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Nihon (1)
- NOONANS (2)
- Spink (8)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
426 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123
Где продать?
Для продажи Пенни 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск