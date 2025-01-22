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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1919 года H "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1919 года H "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1919 года H "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,526,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1919
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1919 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 33153 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Великобритания Пенни 1919 H на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
426 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Великобритания Пенни 1919 H на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания Пенни 1919 H на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1919 H на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1919 H на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1919 H на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1919 H на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1919 H на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VG
Цена
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Великобритания Пенни 1919 H на аукционе Spink - February 24, 2021
Великобритания Пенни 1919 H на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1919 H на аукционе Baldwin's of St. James's - September 24, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1919 H на аукционе DNW - September 16, 2020
Продавец DNW
Дата 16 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1919 H на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1919 H на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1919 H на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1919 H на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Пенни 1919 H на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1919 H на аукционе Stack's - October 17, 2018
Великобритания Пенни 1919 H на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1919 H на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Великобритания Пенни 1919 H на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1919 H на аукционе Nihon - June 1, 2018
Продавец Nihon
Дата 1 июня 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1919 H на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания Пенни 1919 H на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1919 H на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания Пенни 1919 H на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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