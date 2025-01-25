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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Каталог монет Георга V (1910-1936)

Всего добавлено монет: 328

Период чеканки Георга V
Каталог монет Георг V 1910-1936
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Монеты Георга V с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Великобритания, Георг V
5 фунтов 1911 BM
 Золото $14,000 $16,000 3 396Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Пенни 1916
 Бронза $65 - 2 16Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Соверен 1925 BM
 Золото $670 - 3 581Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Пенни 1927
 Бронза $140 $2,900 0 21Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
3 пенса 1912
 Серебро $4 - 0 25Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Пенни 1912
 Бронза $120 - 0 32Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V". Серебро
 Серебро $90 $2,000 10 1080Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V". Золото
 Золото $170,000 $130,000 0 14Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
1/2 соверена 1912 BM
 Золото $260 - 3 157Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Пенни 1921
 Бронза $65 - 2 34Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Фартинг 1932
 Бронза $35 $1,200 0 20Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
1/2 кроны (Полукрона) 1922
 Серебро $130 - 0 35Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Пенни 1926
 Бронза $1,300 $2,500 2 44Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
1 крона 1933
 Серебро $430 $2,800 1 375Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
1 шиллинг 1935
 Серебро $20 $1,400 0 38Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Фартинг 1918
 Бронза $1 - 0 20Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
2 пенса 1924
 Серебро $15 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
2 пенса 1932
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
2 пенса 1918
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Фартинг 1911
 Бронза $3 - 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
1/2 пенни 1925
 Бронза $140 - 0 17Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Фартинг 1916
 Бронза - - 0 5Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Фартинг 1924
 Бронза $40 - 0 11Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Фартинг 1928
 Бронза $50 $630 0 19Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Фартинг 1922
 Бронза $40 - 0 5Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Пенни 1912 H
 Бронза $180 $320 2 123Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
4 пенса (1 Грот) 1915
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Фартинг 1913
 Бронза $310 - 0 3Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Фартинг 1917
 Бронза - - 0 7Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Фартинг 1925
 Бронза $15 - 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
6 пенсов 1929
 Серебро $85 - 0 15Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Пенни 1921
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
4 пенса (1 Грот) 1930
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
1/2 кроны (Полукрона) 1933
 Серебро $110 $2,500 0 52Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
2 пенса 1915
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
1/2 пенни 1933
 Бронза $80 $1,000 0 10Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Фартинг 1919
 Бронза $7 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Фартинг 1935
 Бронза $20 $1,200 0 22Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
1 крона 1929
 Серебро $240 $3,100 1 239Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Пенни 1917
 Бронза $20 - 2 26Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
1/2 пенни 1926
 Бронза $45 $880 0 8Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Пенни 1914
 Бронза $65 - 0 28Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
4 пенса (1 Грот) 1918
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Фартинг 1921
 Бронза $10 - 0 4Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
3 пенса 1916
 Серебро $8 - 0 19Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
Пенни 1926
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
1 шиллинг 1913
 Серебро $150 - 0 37Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
1/2 кроны (Полукрона) 1916
 Серебро $30 - 0 99Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
6 пенсов 1911
 Серебро $60 $350 0 168Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг V
1/3 фартинга 1913
 Бронза $40 - 0 61
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