Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Каталог монет Георга V (1910-1936)
Всего добавлено монет: 328
Каталог монет Георг V 1910-1936
Монеты Георга V с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $14,000 $16,000 3 396
Великобритания, Георг V
5 фунтов 1911 BM
Бронза $65 - 2 16
Великобритания, Георг V
Пенни 1916
Золото $670 - 3 581
Великобритания, Георг V
Соверен 1925 BM
Бронза $140 $2,900 0 21
Великобритания, Георг V
Пенни 1927
Серебро $4 - 0 25
Великобритания, Георг V
3 пенса 1912
Бронза $120 - 0 32
Великобритания, Георг V
Пенни 1912
Серебро $90 $2,000 10 1080
Великобритания, Георг V
1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V". Серебро
Золото $170,000 $130,000 0 14
Великобритания, Георг V
1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V". Золото
Золото $260 - 3 157
Великобритания, Георг V
1/2 соверена 1912 BM
Бронза $65 - 2 34
Великобритания, Георг V
Пенни 1921
Бронза $35 $1,200 0 20
Великобритания, Георг V
Фартинг 1932
Серебро $130 - 0 35
Великобритания, Георг V
1/2 кроны (Полукрона) 1922
Бронза $1,300 $2,500 2 44
Великобритания, Георг V
Пенни 1926
Серебро $430 $2,800 1 375
Великобритания, Георг V
1 крона 1933
Серебро $20 $1,400 0 38
Великобритания, Георг V
1 шиллинг 1935
Бронза $1 - 0 20
Великобритания, Георг V
Фартинг 1918
Серебро $15 - 0 2
Великобритания, Георг V
2 пенса 1924
Серебро - - 0 0
Великобритания, Георг V
2 пенса 1932
Серебро - - 0 0
Великобритания, Георг V
2 пенса 1918
Бронза $3 - 0 6
Великобритания, Георг V
Фартинг 1911
Бронза $140 - 0 17
Великобритания, Георг V
1/2 пенни 1925
Бронза - - 0 5
Великобритания, Георг V
Фартинг 1916
Бронза $40 - 0 11
Великобритания, Георг V
Фартинг 1924
Бронза $50 $630 0 19
Великобритания, Георг V
Фартинг 1928
Бронза $40 - 0 5
Великобритания, Георг V
Фартинг 1922
Бронза $180 $320 2 123
Великобритания, Георг V
Пенни 1912 H
Серебро - - 0 0
Великобритания, Георг V
4 пенса (1 Грот) 1915
Бронза $310 - 0 3
Великобритания, Георг V
Фартинг 1913
Бронза - - 0 7
Великобритания, Георг V
Фартинг 1917
Бронза $15 - 0 6
Великобритания, Георг V
Фартинг 1925
Серебро $85 - 0 15
Великобритания, Георг V
6 пенсов 1929
Серебро - - 0 0
Великобритания, Георг V
Пенни 1921
Серебро - - 0 0
Великобритания, Георг V
4 пенса (1 Грот) 1930
Серебро $110 $2,500 0 52
Великобритания, Георг V
1/2 кроны (Полукрона) 1933
Серебро - - 0 0
Великобритания, Георг V
2 пенса 1915
Бронза $80 $1,000 0 10
Великобритания, Георг V
1/2 пенни 1933
Бронза $7 - 0 9
Великобритания, Георг V
Фартинг 1919
Бронза $20 $1,200 0 22
Великобритания, Георг V
Фартинг 1935
Серебро $240 $3,100 1 239
Великобритания, Георг V
1 крона 1929
Бронза $20 - 2 26
Великобритания, Георг V
Пенни 1917
Бронза $45 $880 0 8
Великобритания, Георг V
1/2 пенни 1926
Бронза $65 - 0 28
Великобритания, Георг V
Пенни 1914
Серебро - - 0 0
Великобритания, Георг V
4 пенса (1 Грот) 1918
Бронза $10 - 0 4
Великобритания, Георг V
Фартинг 1921
Серебро $8 - 0 19
Великобритания, Георг V
3 пенса 1916
Серебро - - 0 0
Великобритания, Георг V
Пенни 1926
Серебро $150 - 0 37
Великобритания, Георг V
1 шиллинг 1913
Серебро $30 - 0 99
Великобритания, Георг V
1/2 кроны (Полукрона) 1916
Серебро $60 $350 0 168
Великобритания, Георг V
6 пенсов 1911
Бронза $40 - 0 61
Великобритания, Георг V
1/3 фартинга 1913
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