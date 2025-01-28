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Флорин (2 шиллинга) 1921 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1921 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1921 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 34,864,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1921
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1921 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 300 GBP. Торги состоялись 7 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе Katz - December 16, 2024
Продавец Katz
Дата 16 декабря 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе Karamitsos - October 22, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность F12 NGC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе CMA Auctions - May 25, 2023
Продавец CMA Auctions
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1921 на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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