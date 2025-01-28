Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1921 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 34,864,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1921
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1921 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 300 GBP. Торги состоялись 7 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность F12 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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