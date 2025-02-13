Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Серебряные монеты Флорин (2 шиллинга) Георга V - Великобритания
Флорин (2 шиллинга) 1911-1919
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1911 5,951,000 6,007 2 1681912 8,572,000 - 0 331913 4,545,000 - 0 341914 21,253,000 - 0 581915 12,358,000 - 0 151916 21,064,000 - 0 401917 11,182,000 - 0 151918 29,212,000 - 0 621919 9,469,000 - 0 21
Флорин (2 шиллинга) 1920-1926
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1920 15,388,000 0 281921 34,864,000 0 441922 23,861,000 0 341923 21,547,000 0 371924 4,582,000 0 151925 1,404,000 1 661926 5,125,000 0 20
Флорин (2 шиллинга) 1927-1936
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж BU Продажи Продажи1927 - 15,000 0 671928 11,088,000 - 0 271929 16,397,000 - 0 371930 5,734,000 - 0 121931 6,556,000 - 0 271932 717,000 - 2 891933 8,685,000 - 0 251935 7,541,000 - 0 401936 9,897,000 - 0 50
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