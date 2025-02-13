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Флорин (2 шиллинга) 1914 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1914 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1914 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Aurea Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,253,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1914
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1914 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 89 USD
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе CoinsNB - December 14, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 14 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе Via - November 4, 2024
Продавец Via
Дата 4 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе Roxbury’s - March 22, 2024
Продавец Roxbury’s
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1914 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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