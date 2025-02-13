Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1914 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Aurea Numismatika
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,253,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1914
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1914 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roxbury’s
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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123
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