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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1914 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1914 BM
Средняя цена 520 $
Продажи
1 160
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1914 BM
Средняя цена 340 $
Продажи
0 217

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1914
Средняя цена 65 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1914
Средняя цена 75 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Фартинг 1914
Средняя цена
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1914
Средняя цена 85 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1914
Средняя цена 65 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1914
Средняя цена 45 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
6 пенсов 1914
Средняя цена 45 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1914
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1914
Средняя цена 20 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
2 пенса 1914
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1914
Средняя цена
Продажи
0 0
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