Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1914 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,127,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1914
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1914 года. Это бронзовая монета периода Георга V
Сохранность
- Все фирмы
- BAC (3)
- Russiancoin (1)
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