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Фартинг 1914 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1914 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1914 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,127,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1914
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1914 года. Это бронзовая монета периода Георга V

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (3)
  • Russiancoin (1)
Великобритания Фартинг 1914 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1914 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1914 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1914 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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