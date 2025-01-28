Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Медные монеты Фартинг Георга V - Великобритания
Фартинг 1911-1936
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1911 5,197,000 0 61912 7,670,000 0 41913 4,184,000 0 31914 6,127,000 0 41915 7,129,000 0 31916 10,993,000 0 51917 21,435,000 0 71918 19,363,000 0 201919 15,089,000 0 91920 11,481,000 0 51921 9,469,000 0 41922 9,957,000 0 51923 8,034,000 0 81924 8,733,000 0 111925 12,635,000 0 61926 9,792,000 0 211927 7,868,000 0 201928 11,626,000 0 191929 8,419,000 0 151930 4,195,000 0 121931 6,595,000 0 231932 9,293,000 0 201933 4,560,000 0 141934 3,053,000 0 121935 2,227,000 0 221936 9,734,000 0 26
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