Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1922 года (Великобритания, Георг V)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1922 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 74136 проданному на аукционе Stack's Bowers за 100 USD. Торги состоялись 23 февраля 2022.
Сохранность
Сервис
- Все фирмы
- Katz (1)
- Russiancoin (1)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Где продать?
Для продажи Фартинг 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск