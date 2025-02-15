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Фартинг 1922 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1922 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1922 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: PGNUM

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,957,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1922
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1922 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 74136 проданному на аукционе Stack's Bowers за 100 USD. Торги состоялись 23 февраля 2022.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (2)
Великобритания Фартинг 1922 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1922 на аукционе Tauler & Fau - December 12, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания Фартинг 1922 на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1922 на аукционе Stack's - February 24, 2022
Великобритания Фартинг 1922 на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания Фартинг 1922 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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